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Abdou Razack Traore, Demir Grup Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, Abdou Razack Traore’yi renklerine bağladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Abdou Razack Traore, Demir Grup Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, Abdou Razack Traore’yi renklerine bağladı.


Demir Grup Sivasspor, Abdou Razack Traore ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Traore için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.


Törende konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın transfer listesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Abdou Razack Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik.Son olarak Konyaspor forması giyen Traore, sözleşmesi bittikten sonra hocamızın isteği ile renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur" dedi.


Abdou Razack Traore ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah’ın izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımızı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Traore sözleşmeyi imzalayarak resmi Demir Grup Sivassporlu oldu.



Abdou Razack Traore Kimdir?


28 Aralık 1988’de Burkina Faso’nun Abidjan dünyaya gelen Abdou Razack Traore futbola Raja Casablanca U19 takımında başladı. Ardından Rosenborg ve Lechia Gdansk formasını giyen Traore 2013 yılında Gaziantepspor’a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Türkiye’de Kardemir Karabükspor formanı da terleten 31 yaşındaki sporcu son olarak Konyaspor’da oynadı. Abdou Razack Traore sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.


Kariyerinde çıktığı 290 maçta 71 gol ve 30 asist yapan Abdou Razack Traore 42 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
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