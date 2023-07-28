ABD’nin yozlaşmış yaşamından kaçanlar dağda ölü bulundu!

ABD'nin Colorado eyaletinde “sistemden izole” bir şekilde doğada yaşamaya çalışan 3 kişinin cesedi bulundu.

BBC’nin haberine göre, kız kardeşler Christine ve Rebecca Vance ile Rebecca'nın 14 yaşındaki oğlunun cesetleri, Rocky Dağları'ndaki ücra bir kamp alanında bulundu. Cesetleri inceleyen bir adli tıp uzmanı, 3 kişinin büyük ihtimalle açlıktan veya soğuk kış şartları nedeniyle öldüklerini açıkladı.

Üçlünün geçen yaz kamp yapmaya başladığı ve kış aylarında hayatlarını kaybetti kaydedildi. Colorado Springs'teki hayatlarını terk edip dağa çıkan üçlünün ölüm nedenleri, adli tıp raporunun hazırlanmasının ardından resmiyet kazanacak.

‘DÜNYANIN GİDİŞATINDAN MEMNUN DEĞİLLERDİ’

Washington Post gazetesine konuşan Rebecca Vance'ın üvey kız kardeşi Trevala Jara, “Rebecca ülkenin gidişatından memnun değildi ve bu yüzden oğluyla kız kardeşini alıp herkesten uzak yaşamak istiyordu” dedi.

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Jara, 40'lı yaşlarında olan iki kız kardeşin medeniyetten uzakta hayatta kalma tecrübelerinin olmadığını, Colorado dağlarında hayatta kalmak için internetten video izlediklerini anlattı.

Jara “Bu konuda tecrübeniz yoksa bunu başaramazsınız. İnternetten videolar izleyip medeniyetten uzakta hayatta kalmayı beceremezsiniz. Hazırlıksız oldukları için açlıktan öldüler. Ağustos ayında bize veda etmeye geldiklerinde onları durdurmaya çalıştık ama bizi dinlemediler bile. Kararlarını çoktan vermişlerdi” diye konuştu.

Gunnison Adli Tabibi Michael Barnes da, “Kış beklediklerinden erken geldiği için çadırlarına sığınarak hayatta kalmaya mı çalıştılar diye merak ediyorum. Yanlarında doğada hayatta kalmak ve toplayıcılık üzerine epey kitap vardı. Fakat anladığımız kadarıyla yiyeceklerini bölgedeki bir bakkaldan alıyorlardı” ifadelerini kullandı.