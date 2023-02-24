  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bozdağ kararı açıkladı: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak! Deprem teknik nizama uygun mu...

Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacı algısı yürüten Tanju Özcan'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu: BM, 1 milyar dolarlık yardım deyip kritik bir çağrı yaptı! Bu dönemde büyük üzüntü duyduk...

Depremlerin ardından kaç müteahhit tutuklandı? Bakan Bozdağ duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç için tarih verdi

İhsan Şenocak çağrı yaptı: Hellaleşin

Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi ama!

'Bu ay sonunda kazma vurulacak' diyen Bakan Kurum'dan açıklama! Radikal kararlara işaret etti

Cem Küçük'ten sonra son noktayı o koydu

ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten: Robotlarını işten çıkarmaya karar verdik! Açıklaması
Dünya ABD'nin yeni silah satış politikası açıklandı
Dünya

ABD'nin yeni silah satış politikası açıklandı

ABD Konvansiyonel Silah Transfer Politikası güncellendi. Alıcı ülkenin insan hakları ve demokratik yönetişim normları da silah satış kararlarına etki edecek. Ayrıca, siyasi istikrar, sivil otoritenin varlığı ve hukukun üstünlüğü de dikkate alınacak. Önceki politika, Trump döneminde ABD'nin askeri ve ticari menfaatlerine odaklanmıştı. Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışında kısıtlamalara gitmemesi eleştirilmişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 03:55:00 -
ABD'nin yeni silah satış politikası açıklandı

ABD yönetimi, silah satışlarını düzenleyen Konvansiyonel Silah Transfer Politikasını güncellerken, silah satış kararı verilirken alıcı ülkenin insan hakları ve demokratik yönetişim normlarına ne ölçüde riayet ettiğinin de değerlendirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1977’den beri her yönetimin yenilediği ABD Konvansiyonel Silah Transferi Politikasını güncelledi.

Beyaz Saray’dan kurumlara söz konusu politika güncellemesi ile ilgili gönderilen genelgede, ABD’nin çıkarları ve uluslararası tehditlerin yanı sıra insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratik yönetişim ve hesap verebilirlik gibi silah alıcısı ülkelerin iç işlerine yönelik birkaç yeni koşul eklendi.

Genelgede, silah transferi kararlarında, alıcı ülkenin bu silahları herhangi bir şekilde insan hakları ihlalinde kullanma riski, bu ülkenin siyasi istikrarı, güvenlik güçleri üzerine etkin bir sivil otoritenin varlığı, ülkeyi yöneten hükümetin hukukun üstünlüğüne bağlılığı ve savunma alımlarında şeffaflığa yönelik kararlılığı gibi hususların dikkate alınacağı kaydedildi.

Ayrıca, satılan silahların “alıcı ülke içinde, insan haklarının, temel özgürlüklerin veya sivil toplum faaliyetlerini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği”, “yolsuzluğa, istikrarsızlığa, otoriterliğe veya ulus ötesi baskıya” yol açıp açmayacağı ve “demokratik yönetişimi veya hukukun üstünlüğünü” herhangi bir şekilde baltalayıp baltalamayacağının da değerlendirileceği ifade edildi.

Bir önceki Konvansiyonel Silah Transfer Politikası, 2018’de eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde çıkarılmıştı.

Trump’ın silah satış politikası ABD’nin askeri menfaatlerini ve ticari menfaatlerini önceliyordu.

Trump, Yemen’deki operasyonlarda çok sayıda sivil kayıplarına neden olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satışlarda kısıtlamalara gitmemesinden dolayı eleştirilmişti.

Trump ABD'ye karşı Kim'i savundu!
Trump ABD'ye karşı Kim'i savundu!

Dünya

Trump ABD'ye karşı Kim'i savundu!

Çin ile Rusya arasındaki ABD’yi telaşlandıracak gelişme
Çin ile Rusya arasındaki ABD’yi telaşlandıracak gelişme

Dünya

Çin ile Rusya arasındaki ABD’yi telaşlandıracak gelişme

ABD gemisindeki bayrakla ilgili 'yok artık' dedirten detayı açıkladı: Ölçüsü 4'e 6 yani...
ABD gemisindeki bayrakla ilgili 'yok artık' dedirten detayı açıkladı: Ölçüsü 4'e 6 yani...

Gündem

ABD gemisindeki bayrakla ilgili 'yok artık' dedirten detayı açıkladı: Ölçüsü 4'e 6 yani...

ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik
ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik

Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik

Farah Zeynep Abdullah'a
Farah Zeynep Abdullah'a "nankörlük etme" tepkisi!

Medya

Farah Zeynep Abdullah'a "nankörlük etme" tepkisi!

ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten: Robotlarını işten çıkarmaya karar verdik! Açıklaması
ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten: Robotlarını işten çıkarmaya karar verdik! Açıklaması

Teknoloji

ABD'li teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet'ten: Robotlarını işten çıkarmaya karar verdik! Açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23