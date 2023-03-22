ABD’nin yeni gücü terörist polis

TAHSİN HAN

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne eğitim desteğini sürdürüyor. Suriye’deki sözde DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin sitesinden yapılan paylaşımda, 66 günlük eğitimlerini tamamlayan 89 kadın ve erkek YPG’li teröristin kent polisi olarak asayiş biriminde çalışacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’ın Duhok kentinde düşen helikopterde ölen 9 YPG/PKK’lı için terörist YPG’ye başsağlığı dilemekten geri durmayan Amerika’nın, teröristlerden yeni birim oluşturması da kimseyi şaşırtmadı.

Türkiye’nin uzun zamandır terörden arındırılmasını istediği Münbiç’te teröristlerden kurulu polis birimi kuran ve bunların eğitim görmesini sağlayan Amerikan öncülüğündeki koalisyon, açıklamasında YPG’li teröristlere bundan sonra da danışmanlık ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

En son Eylül ayında 240 YPG’li teröriste helikopter eğitimi dahil birçok ağır silah kullanma eğitimi veren Amerika’nın aylardır, militanlara eğitim verdiğine dair haber gündeme gelmemişti.

YPG de açıkladı

Amerika’nın sözünü ettiği terörist polislerin eğitimi olayını YPG kanadı da sosyal medyadan duyurdu. Terörist isimlerinin ve fotoğraflarının asılı olduğu törende, “66 gün süren kursa askeri ve entelektüel eğitim almış 89 kadın ve erkek üye katıldı. Onlar her ilde asayiş için görevlendirilecek” ifadelerini kullandı.

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