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Dünya ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan yeni paylaşım: Seçim bitti
Dünya

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan yeni paylaşım: Seçim bitti

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı geride bırakarak yeni Başkan seçilen Joe Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçimin bittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:38:00 -
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan yeni paylaşım: Seçim bitti

Joe Biden, ABD’nin 3 Kasım’da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu. Biden sosyal medya hesabınden “Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz” paylaşımında bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri Başkan Donald Trump'ın rakibi Joe Biden kazandı. Seçimlerin ardından ABD'de binlerce insan sokağa döküldü. Çıkan gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Biden'dan yeni paylaşım

Seçimleri kazarak ABD'nin yeni başkanı seçilne Joe Biden, sosyal medya hesabından seçimlerin bittiğini söyledi. Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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