ABD'nin yayınladığı sözde raporlar şimdi kendisine döndü

Yeni Akit/Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde “ABD’nin demokrasi durumu” başlıklı rapor yayımlandı. Çeşitli ülkelerin ilgili kurumları ve uzmanlarından edinilen veriler ile görüşlere göre hazırlanan raporda, ABD’nin demokrasi sisteminde yaşanan dezavantajların aktarılarak, ülkedeki demokrasi uygulamalarında ortaya çıkan karmaşa ve ABD’nin diğer ülkelere “demokrasi ihraç etmesinin” getirdiği zararlar analiz edildi.

“Demokrasinin patenti herhangi bir ülkeye ait değil”

Raporda, demokrasinin insanlığın ortak bir değeri ve tüm dünya ülkelerinin bir hakkı olduğuna dikkat çekilerek, “demokrasinin patentinin” herhangi bir ülkeye ait olmadığı ve bir ülkedeki siyasi sisteme o ülkenin halkı tarafından karar verilmesi gerektiği kaydedildi. Raporda, günümüzde ABD’de demokrasi sisteminin metamorfoz ve katabolize edilerek doğru raydan kötüye kaydığına işaret edilerek, bu sistemin demokrasinin özüyle asıl gayesinden çok uzaklaştığı vurgulandı. Raporda, ABD yönetiminin ülke içinde halkın demokratik haklarını güvence altına alması, yurtdışında ise daha fazla küresel sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. ABD’ye diğer ülkelere daha fazla kamu ürünler sağlama çağrısı yapılan raporda, ABD’nin kendi demokrasisini diğer ülkelere dayatmaması, ideolojik önyargılarla ülkeleri sınıflandırmaması, özellikle demokrasi bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmemesi ve ülkelerin iktidarlarını devirmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca, uluslararası toplumun COVID-19 salgını, ekonomik büyüme ve iklim değişikliği gibi önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, tüm ülkelerin sıfır toplamlı oyun zihniyetinden vazgeçerek, çok taraflılığı gerçek anlamda hayata geçirmesi ve insanlığın ortak kader topluluğunu oluşturmak için birlikte çaba harcaması gerektiğinin önemine işaret edildi.