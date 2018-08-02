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ABD'nin yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklama

Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:50
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, ABD'nin Türk bakanları yaptırım uygulamasının ardından açıklamalarda bulundu. Arınç, "Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Arınç sosyal medya üzerinden üzerinden yaptığı açıklamada, "Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez niteliktedir. Trump yönetiminin bir an önce bu yanlış kararından dönmesini temenni ediyorum. Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizi doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:50
  1. Türkiye
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. Bülent Arınç

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