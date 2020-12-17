ABD'nin yaptırım kararı aldığı İsmail Demir'den flaş sözler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk oluyor.

Demir'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Yaptırım sadece ismi geçen kurum ve kişileri kapsıyor.

ABD hasım gördüğü bir kurumu hedef aldı.

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı. Proje üreten kurumuz, ithalatımız yok denecek kadar az.

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.

Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.

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