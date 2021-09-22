ABD’nin yaptığı sadakatsizlik, ihanet

Amerika ve İngiltere’nin AB’nin en büyük ortaklarından olan Fransa’ya vurduğu darbe gündemden düşmüyor...



BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York’ta bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS denizaltı anlaşması için ABD’yi sadakatsizlikle suçlayarak, yapılanlara tepki gösterdi. Trump yönetimi için “AB’nin onun için yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı” değerlendirmesinde bulunan Michel, Biden yönetimine ise “Joe Biden yönetimi, ‘Amerika geri döndü’ diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek; ABD, Amerika’ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Michel, “Müttefikler için temel ilke şeffaflık ve güvendir ve bunlar bir arada olur. Peki biz ne görüyoruz? Net bir şekilde şeffaflık ve sadakat eksikliği gözlemliyoruz” diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ABD kanalı CNN’e verdiği röportajda, “Üye devletlerimizden biri kabul edilemez bir muameleye uğradı. Bu yüzden ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşleri normal seyrinde sürdürmek için öncelikle bunu açıklığa kavuşturmamız gerek. Bu konuda Avrupa’da hayal kırıklığı oldu. Biz dostuz, ortağız. Dostlar ve ortaklar özellikle ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirleriyle konuşurlar” dedi.

Fransız Bakan: ABD hayal kırıklığı

BM toplantısı için New York’a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasının iptal etmesiyle yaşanan krizde ABD’nin tutumunu “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. Müttefikliğin darbe aldığını belirten Le Drian, “Konu öncelikle anlaşmanın iptal edilmesi değildir. Elbette iptal Fransa için olumsuz. Asıl konu müttefiklerin arasında güvenin kırılmasıdır. Bizim Avrupa’nın temel çıkarları ABD tarafından dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.