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Dünya ABD’nin Virginia eyaleti 'idam cezasını' kaldırdı!
Dünya

ABD’nin Virginia eyaleti 'idam cezasını' kaldırdı!

ABD’de en fazla 'idam' cezasına sahip olan Virginia eyaletinde 'idam cezası' kaldırıldı. Böylece ABD genelinde idam cezasına son veren 23'üncü eyalet oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:35:00 - 2021-03-24 23:12:27
ABD’nin Virginia eyaleti 'idam cezasını' kaldırdı!

ABD’nin güneyinde yer alan Virginia eyaletinde “idam cezası” kaldırıldı.

ABD’de bir eyalette daha “idam cezası” kaldırıldı. Virginia Valisi Ralph Northam, eyalette uygulanan idam cezası uygulamasını sona erdiren yasayı imzalarken, Virginia güney eyaletler arasında idam cezasına son veren ilk, ABD genelinde ise 23’üncü eyalet oldu.

Northam yasayı imzalamadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün bu toplulukta, Güneyde veya bu ülkede ölüm cezasına yer yok" ifadelerini kullandı.

1973’ten bu yana 170 kişinin masun olduğu ortaya çıktı

Northam, ölüm cezasının orantısız bir şekilde siyahilere uygulandığını ve her zaman doğru kararlar vermeyen kusurlu bir yargı sisteminin ürünü olduğunu belirterek, 1973'ten bu yana, masum olduklarına dair kanıtlar ortaya çıktıktan sonra 170'den fazla kişinin idam cezasından serbest bırakıldığını açıkladı. Northam, "Haklı olduğumuzdan yüzde yüz emin olmadan nihai cezayı veremeyiz ve sistemin herkes için aynı şekilde çalışmadığını bilerek insanları bu nihai cezaya mahkum edemeyiz" dedi.

İdamda Texas’tan sonra ikinci eyalet

Virginia’da koloni olduğu günlerden bu yana yaklaşık bin 400 kişi idam edildi. Virginia, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1976'da idam cezasını geri getirmesinden bu yana 113 kişi idam ederken, idam cezası uygulamasında Texas’tan sonra ikinci eyalet konumunda bulunuyordu.

İdam edilen 377’de kişinden 296’sı siyahi

Virginia’da 20'nci yüzyılda idam edilen 377 kişiden 296'sının siyahi olduğunu belirten Northam, imza töreninde idam cezasındaki tarihi ırksal eşitsizliklere dikkat çekti.

Son 2 idam mahkumunun cezaları “ömür boyu hapis” cezasına çevrilecek

Virginia'da idam cezasına çarptırılan son 2 mahkumun cezaları ise kararın ardından şartlı tahliyesiz olarak “ömür boyu hapis” cezasına çevrilecek. Söz konusu mahkumların ise, 2004 yılında eski kız arkadaşını, kız arkadaşının iki çocuğunu ve erkek kardeşini katleden Anthony Juniper ve 2005 yılında bir Norfolk polis memurunu öldürün Thomas Porter olduğu belirtildi.

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