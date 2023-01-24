ABD'nin vermediği uçaklardan çok daha iyi! Türkiye ona sahip olacak

Olası satış konusunun Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasında kısa süre önce yapılan bir görüşmede ele alındığı bildirildi.

Müzakere edilen donanımlar arasında Eurofighter Typhoon'lar, C-130J Super Hercules askeri nakliye uçakları ve Tip 23 fırkateynler bulunuyor.

Türkiye ayrıca M60T ana muharebe tankları için yeni motorlar istiyor.

Middle East Eye'ın aktardığına göre kaynaklardan biri "Bu platformlarla ilgili seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ancak müzakerelerin son aşamasında değiliz" dedi.

ABD ile Anlaşma Tıkandı

Türkiye, 40 adet Blok 70 F-16 savaş uçağı satın almak ve mevcut F-16 uçak filosunu yenilemek için ABD ile 20 milyar dolarlık bir anlaşma yapmanın eşiğindeydi.

Ancak ABD'li milletvekilleri, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararını açıkça reddetmesi nedeniyle olası satışı engelleme sözü verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 alımı ile bazı Avrupalı komşuların NATO üyeliğine ilişkin konuların ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söyledi.

"Burada önemli olan yönetimin kararlı olup olmayacağıdır. Bunu engelleyecek her türlü adıma karşı güçlü bir duruş sergilerse mesele çözülür," diyen Çavuşoğlu'nun sözlerini Reuters aktardı.

Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'nin muhalefetine rağmen gelişmiş F-16'ların Türkiye'ye satılmasına tam destek verdiğini ifade etmişti.