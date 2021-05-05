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Dünya ABD'nin Venezuela'ya baskı planı ortaya çıktı
Dünya

ABD'nin Venezuela'ya baskı planı ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı devam ettirmek isteyen ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 00:55:00 -
ABD'nin Venezuela'ya baskı planı ortaya çıktı

Amerika Kıtaları Konseyi'nin bu yıl 51'incisini düzenlediği Yıllık Latin Amerika Üzerine Washington Konferansı'na görüntülü mesaj yollayan Blinken, Latin Amerika bölgesine ilişkin üç önceliklerinin bulunduğunu, bunların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirmek, ekonomik kalkınmaya ve küresel iklim değişikliğini önleme çabalarına destek vermek ve bölgedeki demokrasi ve insan haklarını korumak olduğunu kaydetti.

Blinken, Venezuela üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Zalim Maduro rejimi sistematik olarak vatandaşların haklarını baskı altına aldı." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin insanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacak kadar kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Blinken, "Bölgedeki ortaklarımızla, hem Venezuela halkının acılarını dindirmek hem de rejime baskı yapmak üzere birlikte çalışacağız. Böylece ülke demokrasiye barışçıl bir şekilde dönebilir" dedi.

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