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Gündem ABD'nin Türkiye hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu: İhanete uğradık
Gündem

ABD'nin Türkiye hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu: İhanete uğradık

ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu sinyaller vermeye başladı. Yaşanan bu gelişme Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın ayarlarını fena bozdu. ABD'nin Türkiye'ye yeşil ışık yakarak Yunanistan'ın haklarını hiçe saydığını iddia eden Yunan medyası "ihanete uğradık" yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 17:57:00 - 2022-05-06 17:57:50

 yeniakit.com.tr 

ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin olumlu sinyaller vermesi Yunanistan'da büyük tepkiyle karşılandı. Konuyu gündeme taşıyan Yunan medyası, ABD'nin Türkiye'ye yeşil ışık yakarak Yunanistan'a ihanet ettiğini bildirdi.

"Türkler bizi tehdit ediyor"

"Türk saldırganlığı artık doğrudan tehdide dönüştü. Ege'nin büyük yerleşim adaları üzerinde Türk jetleri tekrar ve tekrar uçtu" diyen Yunan medyası, Türkiye'nin Adalar Denizi'nde (Ege) Yunanistan'a karşı "provokasyon" peşinde koştuğu hezeyanında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye hakkındaki ılımlı açıklamalarına da isyan eden Yunan medyası, "Blinken Türkiye'ye F-16'ları satma sürecini hızlandırıyor" dedi.

"İhanete uğradık"

Yunan medyası ayrıca ABD'den uçak alamamaları halinde Rusya'ya yönelebileceklerinin sinyalini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin boyun eğdiğini ifade etti.

Blinken'in ABD Kongresi'nde Türkiye'nin sözcülüğünü yaptığını savunan Yunan medyası, "ABD tarafından ihanete uğradık" yorumunu yaptı.

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