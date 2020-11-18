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Aktüel ABD'nin Teksas eyaletindeki gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu
Aktüel

ABD'nin Teksas eyaletindeki gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:19:04 -
ABD'nin Teksas eyaletindeki gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu

ANKARA (AA) - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentindeki bir gıda bankasının etkinliğinde binlerce araçla yaklaşık 25 bin kişi gıda kolisi alabilmek için sıraya girdi.

CNN'in haberine göre, Kuzey Teksas Gıda Bankası (NTFB), 14 Kasım Cumartesi Dallas'ta 272 tondan fazla yiyecek dağıttı.

NTFB'nin Fair Park'taki mobil deposunda gerçekleştirilen dağıtımda, yaklaşık 25 bin kişi gıda kolisi alabilmek için 6 binden fazla araçla kuyruk oluşturdu.

Gıda paketlerinin içinde hindi ve kuru gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

NTFB Başkanı Trisha Cunningham, bu sıra dışı zamanlarda insanlara umut verebildikleri ve yardım yapabildikleri için ekibiyle gurur duyduğunu söyledi.

Uzmanlar, Teksas'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu aşan ilk eyalet olmasıyla gıda ihtiyacının arttığına dikkati çekiyor.

ABD'deki Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından çok sayıda perakende satış yapan şirket de tuvalet kağıdı başta olmak üzere temizlik ürünlerindeki talebi karşılayamadıkları gerekçesiyle bu ürünlerin satışına sınırlama getirildiğini açıkladı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.






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