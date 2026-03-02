ABD'nin Teksas eyaletinde bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre olay, pazar gününün ilk saatlerinde Austin kentinde meydana geldi. Senegal asıllı 53 yaşındaki Ndiaga Diagne isimli şahıs, cipiyle bir barın etrafında birkaç kez turladıktan sonra aracının camından barın önünde ve verandasında bulunan kalabalığın üzerine ateş açtı. Daha sonra aracını park eden saldırgan, çevreye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıda şüpheli dışında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3’ü ağır 14 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, etkisiz hale getirilen saldırganın İran bayrağı desenli bir kıyafet giydiğini ifade etti. FBI San Antonio ofisi yetkilisi Alex Doran, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Saldırganın üzerinde ve aracında bulunan kanıtlar doğrultusunda olay muhtemel bir terör saldırısı olarak soruşturuluyor. Kesin bir yargıya varmak için henüz erken." FBI, saldırganın Teksas’ın Pflugerville şehrindeki evinde geniş çaplı arama başlattı.

SALDIRGANIN 2013 YILINDA ABD VATANDAŞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise saldırganın geçmişine dair şu bilgileri paylaştı:

"Saldırganın 2000 yılında B-2 turist vizesiyle ABD'ye giriş yaptığı, 6 yıl sonra bir ABD vatandaşıyla evlenerek yasal daimi ikamet izni aldığı belirlendi. Diagne'nin 2013 yılında ABD vatandaşı olduğu tespit edildi."