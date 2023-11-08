ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı
Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde, işgalci ABD güçlerinin konuşlandığı üsler füze ve İHA'larla hedef alındı.
Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde, işgalci ABD güçlerinin konuşlandığı üsler füze ve İHA'larla hedef alındı.
İşgalci ABD ordusunun Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesindeki üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Deyrizor'daki Koniko doğal gaz sahasındaki ABD üssüne de füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklar, saldırılarda üslerde ve çevrelerinde patlamalar yaşandığını bildirdi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaya dair bilgi verilmedi.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıların sayısının 38'e çıktığını duyurdu.
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Saldırıların 20'si Irak'taki, 18'i ise Suriye'deki üslere düzenlendi.
Pentagon Sözcüsü, saldırılarda 45 personelin hafif şekilde yaralandığını söyledi.
Suriye'de son günlerde ABD ordusunun konuşlandığı Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki üslere saldırılar düzenleniyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları YPG/PKK'nin, il merkezi ise Esed rejimi kontrolünde bulunuyor. (İLKHA)