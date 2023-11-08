  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bayraktar'dan İsrail açıklaması: Ateşkes olmadan proje görüşmesi olmayacak

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay bay Kemal!

İYİ Parti yeni CHP'ye kapıları kapattı

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

Mücahid Kassam Tugayları küffara göz açtırmıyor!

Gazzeli yaralı adam kanlar içinde düşmana meydan okudu!

Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!

Kırımlı doktor, ülkede her saat çalışıyor: Ukrayna ordusu için tek tek 'buggy' üretiyor: 10,12 litre yakıt harcıyor
Dünya ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı
Dünya

ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 09:34:00 -
ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne saldırı

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde, işgalci ABD güçlerinin konuşlandığı üsler füze ve İHA'larla hedef alındı.

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde, işgalci ABD güçlerinin konuşlandığı üsler füze ve İHA'larla hedef alındı.
İşgalci ABD ordusunun Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesindeki üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Deyrizor'daki Koniko doğal gaz sahasındaki ABD üssüne de füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar, saldırılarda üslerde ve çevrelerinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaya dair bilgi verilmedi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıların sayısının 38'e çıktığını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıların 20'si Irak'taki, 18'i ise Suriye'deki üslere düzenlendi.

Pentagon Sözcüsü, saldırılarda 45 personelin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Suriye'de son günlerde ABD ordusunun konuşlandığı Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki üslere saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları YPG/PKK'nin, il merkezi ise Esed rejimi kontrolünde bulunuyor. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23