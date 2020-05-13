ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den itiraf: Türkiye’nin yaptıkları F-35’i baltalıyor

ABD’li düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinlikte konuşan Jeffrey, "S-400’ler muazzam bir mesele, bu son derece karmaşık bir mesele, zira ABD’nin ve İkinci Dünya Savaşı'ndan müttefiklerinin savunmasına yapılan en büyük yatırım olan F-35 avcı uçağı ile ilgili. Türkiye’nin yaptıkları söz konusu avcı uçağının potansiyelini baltalıyor" dedi.

Jeffrey şu ifadeleri kullandı:

"İki taraf bu konuda duraklamış durumda. Bu sorunların en büyüğü. Libya, NATO, Kafkasya-Karadeniz bölgesi, Suriye ve Irak gibi diğer pek çok konuda Türkiye ile iyi anlaşıyoruz."

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlamıştı.

ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddettmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti.