ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'de

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara'ya geldiği bildirildi.

Jeffrey ve beraberindeki heyetin Türkiye'de resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

Jeffrey'yi Ankara'ya getiren uçak, saat 19.00'da Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Kıdemli Danışmanı Rich Outzen'ın da eşlik ettiği Jeffrey, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cenevre'den Ankara'ya geldiğini söyleyerek Suriye ile ilgili heyecan verici gelişmelerin olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin teşvikleri çok yardımcı oldu"

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Cenevre'de başlandığını vurgulayan Jeffrey, bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi ve Türkiye'nin bütün Anayasa Komitesi üyelerini, özellikle de muhalefeti teşvik etmesinin çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Şu an bazı Komite üyelerinin, Kovid-19 testinin sonuçlarının beklendiğini ifade eden Jeffrey, ama Anayasa Komitesinin siyasi yolda ilerlemeyi sürdüreceğini ve gerçekten ilerlemeyi bırakmayacağı konusunda çok çok umutluyuz olduklarını bildirdi.

Suriye'deki durumla ilgili konuşan Jeffrey, bu çatışmanın askeri safhasının sona ermesi gerektiğini, Beşşar Esed rejimi tarafından kazanılacak daha fazla zemin olmadığını, rejimin müzakere masasına dönmesi ve uluslararası toplumun geri kalanıyla ilgilenmesi gerektiğini, bunun öncelikleri olduğunu, bugün ve yarın, Türk yetkililerle de bu konu hakkında görüşeceklerini bildirdi.

"ABD, Türkiye'nin çok yakın bir müttefiki"

Jeffrey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin yerine terör örgütlerinin yanında yer aldığını bildirmesinin anımsatılmasının ardından Amerika'nın Türkiye'nin çok yakın bir müttefiki olduğunu, Suriye dışında pek çok alanda bu değeri kanıtladıklarını ileri sürdü.

Barış Pınarı Harekatı'nın dokuzuncu gününe denk gelen 17 Ekim 2019 tarihinde Amerikan heyetinin Ankara'ya gelerek Türkiye ile mutabakata varıldığını hatırlatarak, bunun korunmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Jeffrey, İdlib ve siyasi süreç konusunda Türkiye ile çok yakın koordinasyonu olduklarını var ve yaptıkları şeyi aynen yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Türkiye masada olmalı"

Suriye meselesinin çözümünde, Türkiye'nin rolün hakkında konuşan Jeffrey, Türkiye'nin merkezi konumda olduğunu, Suriye veya Irak'ın komşusu olduğunu belirtti. "2014 yılında DAEŞ'in Suriye'de ortaya çıkması ile Irak'a ne olduğuna bakın." diyen Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'den gelen tüm tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jeffrey, Türkiye'de çok mülteci olduğunu belirtti.

Suriye'nin Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları için büyük bir güvenlik ve jeopolitik tehdit olduğunu bildiren Jeffrey, bu çatışmanın çözümünde, Türkiye'nin masada olması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerde hangi konular ele alınacak?

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jeffrey ve yanındaki heyetin, Ankara'da üst düzey Türk yetkililer ile görüşmeler yapacağı, bu görüşmelerde ise terör örgütü DAEŞ'le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasıyla ilgili sürecin konuşulacağı ifade edilmişti.

Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile de görüştü

Bugün Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü tur oturumu kapsamında, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile de görüşme yaptı ve görüşmede siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları değerlendirildi.

Öte yandan, görüşmede, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesiyle ilgili Türkiye'nin görüşleri vurgulandı.