0553 313 94 23

ABD'nin skandal yaptırım kararına Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan sert tepki geldi. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'yi eleştirerek, "Kendi çıkarlarına uymayan her ülkeye yaptırım uyguluyorlar" ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:19
ABD'nin skandal yaptırım kararına Rusya'dan sert tepki

Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi olan Duma'da Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

''ABD DOLARINDAN DAHA İYİ MÜTTEFİĞİ YOK''

ABD’nin Türk Bakanlara yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çepa, "Rusya’da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika’nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği’ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD’nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD’nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:19
  1. Rusya Federal Meclisi
  2. Duma
  3. Aleksey Çepa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümrük kapısında patlama!
    1. Gümrük kapısında patlama!
    2. 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    3. Gül hastalığı nasıl geçer?
    4. Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya..
    5. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    6. Gastriti anlamanın yolları nelerdir?
    7. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi..
    8. Çin'den savaş çıkaracak açıklama:..
    9. Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa..
    10. Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı,..
    11. Dilipak: Önder Sav’ın epey zamandır..
    12. Tuzlu kurabiye tarifleri
    13. Başörtüsü nedeniyle memurluktan..
    14. Ayıların saldırısından elindeki nacak..
    15. Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
    16. 4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı..
    17. Medya ve Sanat Akademisi kuruldu
    18. ABD'li komutan Scaparrotti, İncirlik'te
    19. ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018..
    20. Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...