ABD'nin skandal Türkiye mektubunun arkasından FETÖ çıktı
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi 181 vekil tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yazılan mektupta Türkiye darbe sonrası yapılan tutuklamalar nedeniyle eleştirildi. Mektubun arkasından ise terörist FETÖ'nün manevi terörist oğlu Enes Kanter ve örgüt üyeleri çıktı.
ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat ve Cumhuriyetçi 181 vekil tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilen mektupta Türkiye'nin insan hakları ihlali yaptığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sorunları gündemde tutmasını istedi.
FETÖ'cü Kanter paylaştı
Türkiye'yi hedef alan skandal mektubun ardından ise terör örgütü FETÖ çıktı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan FETÖ'cü terörist Enes Kanter, "Amerika Kongresinde Türkiye'de yaşanan haksızlıkları, zulümleri, diktatörlüğü anlatan Antony Blinken'a ve Dışişleri Bakanlığı'na göndereceğimiz 181 imzalı bir mektubumuz daha çıktı. Sadece hizmet hareketi (ihanet çetesi) değil, mağdur olan bütün kesimlerden bahsettik." dedi.
Kongre üyesine özel teşekkür
Mektupta imzası bulunan kongre üyesi Seth Moulton da Twitter hesabından, Kanter'e teşekkür etti.
Moulton'ın kanter'e 'arkadaşım' demesi dikkatlerden kaçmadı.
Bir mektup daha gönderilmişti
ABD'de geçtiğimiz haftalarda 54 senatörün imzasıyla Joe Biden'a gönderilen bir mektubun benzeri, Temsilciler Meclisinin 170 üyesi tarafından kaleme alınarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilmişti.
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