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Gündem ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’
Gündem

ABD’nin skandal hamlesinden sonra Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Adım atıyorlar’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış olması yüzünden ABD tarafından Türkiye'ye getirilen yaptırımlara ilişkin, "kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:16:00 -

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye istinaden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenledir ki kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar, bu adımların yasadışı olmasınıysa önemsemiyorlar. Sözünü ettiğim yasadışı adımlardan biri de askeri-teknik alanda uygulama kararı aldıkları tek taraflı yaptırımlardır.”

ABD'nin bu davranış şablonunu medya ve enerji alanlarında da uyguladığını belirten Zaharova şunları söyledi: "Her yerde aynı anlayışla davranıyorlar; kendilerinin, kendi üreticilerinin ve kendi iş insanlarının işlerini kolaylaştırıyor, onlara yardımcı oluyorlar."

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