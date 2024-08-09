ABD'nin sır gibi sakladığı yeni İHA'sı görüntülendi!

ABD’li dev savunma sanayii üreticisi Northrop Grumman tarafından geliştirilen gizli İHA’sı hangardan çıkarak görüntülendi. İnsansız hava aracı olarak amaçlansa da görüntülerde hava aracının kokpiti olduğu görüldü.

Test sırasında fotoğraflanan hava aracı, gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA) tipik özelliği olan pürüzsüz hatlara ve minimum radar kesit özelliklerine sahip Northrop Grumman‘ın imzası niteliğindeki stealth tasarımını sergiliyor. Bununla birlikte, tipik olarak insanlı uçaklar için ayrılmış bir kokpitin varlığı, bu insansız hava aracının hem bir pilotla hem de otonom olarak çalışarak ikili yeteneklere sahip olabileceğini göstermektedir. Bu gelişme, İHA tasarımındaki stratejik değişimle ilgili soruları gündeme getirmektedir, zira geleneksel olarak İHA’lar insan operatörlere yönelik riskleri azaltmak için tamamen insansızdır.

Bir kokpitin dahil edilmesi, gerçek zamanlı olarak insan karar vermesini gerektiren daha karmaşık görevler için bir ihtiyaç anlamına gelebilir veya daha sonra tamamen otonom sistemlere dahil edilebilecek yeni teknolojiler için bir test platformu olarak hizmet edebilir.

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Northrop Grumman, insansız hava aracının özellikleri ya da amaçlanan operasyonel rolüne ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı ve hayal gücüne çok şey bıraktı. Spekülasyonlar yüksek hızlı bir keşif platformundan, havadan havaya savaşa katılabilecek yeni nesil bir savaş uçağına kadar uzanıyor. Bu görüntü, B-21 Raider ve diğer gizli projelerin başarısının ardından Northrop Grumman’ın ABD ordusunun gelecekteki hava hakimiyetine katkılarını çevreleyen entrikaya katkıda bulunuyor. Analistler, bu uçağın modern savaşın gelişen manzarasında çok önemli bir rol oynayabileceği için daha fazla gelişmeyi merakla izliyorlar. İnsansız hava araçları nerede ve nasıl çalışabilecekleri konusunda hala oldukça kısıtlıdır. Bir pilot bu büyük darboğazı tamamen değiştirir ve hava aracının, ne kadar karmaşık olursa olsun, herhangi bir geliştirme uçuşuna veya eğitim tatbikatına katılmak için gitmesi gereken her yere uçurulabileceği anlamına gelir. Bunu tipik drone hava sahası kısıtlamaları ve belirli durumlarda gerekli olabilecek takip uçağı ihtiyacı olmadan yapabilir.