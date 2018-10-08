ABD'nin sinsi planı! Ege ve Akdeniz'de provokasyon yapacak

26 yıl önce Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’yı korumak üzere Çekiç Güç oluşturan ABD, Türkiye’ye gözdağı vermek için Ege’deki savaş gemimizi bombalamıştı. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı Pekin, şimdi de Suriye kuzeyinde aynı ortamın geçerli olduğuna dikkat çekerek uyarıyor: “Yeni provokatif girişimlere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye yeni bir terör haritasına göz yummayacaktır”

ABD, 2 Ekim 1992 tarihinde Ege Denizi’ndeki ‘Kararlılık Gösterisi’ adlı tatbikatta Türk savaş zırhlısı Muavenet’i hedef aldı ve 5 Türk askerini şehit etti. Aynı saldırıda 22 Mehmetçik de yaralandı. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, o gün Türk gemisine kasten yapılan saldırının Türkiye’nin ‘Çekiç Güç’ tehlikesine yönelik bölgede atacağı adımları engelleme amacı taşıdığını söyledi. Yeni Şafak’a çarpıcı bilgiler veren emekli general Pekin, 1992 sürecinde Irak’ın kuzeyinde oluşturulan şartların bugün Suriye’nin kuzeyinde yenilenmek istendiğini belirtti ve ABD’nin Ege’de artan hareketliliğini ‘26 yıl öncesiyle aynı düzeyde bir tehdit’ olarak nitelendirdi.

Bilinçli bir saldırıydı

Amerika, uçak gemisi Saratoga’dan 1992 yılında fırlattığı Sea Sparrow tipi 3 füze ile Ege denizinde görev yapan Muavenet isimli Türk zırhlısını vurdu. Saldırıda gemi komutanı Kurmay Yarbay Kudret Güngör ve vardiya subayı Teğmen Alper Tunga Akan, Telsiz Astsubayı Serkan Aktepe, Çavuş Mustafa Kılınç ile birlikte Topçu Er Recep Akan şehit düştü. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, menfur saldırının bilinçli bir eylem olduğunu belirterek, TBMM’de tartışmalı bir sürecin ardından 24 Aralık tarihinde ‘Çekiç Güç’ uygulamasının onaylandığını ve bu sürecin 2003 yılına kadar devam ettiğini hatırlattı. 1992 Irak’ıyla 2018 Suriye’sinin benzerliğine dikkat çeken Pekin, Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi:

Terörü ABD sevk ve idare ediyor

“Bush yönetimi Irak’ın kuzeyinde büyük bir terör bataklığı üretti. Türk ordusu ve bazı siyaset adamları bu tehlikeyi fark etti ve Türkiye sınırına sıfır noktaya kadar uzanan keşif hattının uzun soluklu tehlikeler doğuracağını gördü. Rahmetli Eşref Bitlis ve General Necati Özgen bu tehlikenin farkına varan isimlerden birkaçıdır. PKK’ya tıpkı şu an Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi Irak’ta büyük silah ve eğitim desteği verildi. PKK için 1992-1995 dönemi kritik bir evredir. Ancak bu durum o dönem maalesef gizlendi ve örgüt ABD’nin desteğiyle kısa süre sonra büyük çaplı terör eylemlerine girişti. ABD o gün terörü hem himaye hem de sevk ve idare eden durumda idi; şimdi de aynı pozisyonunu koruyor.”

Türkiye göz yummayacak

“ABD o dönem Çekiç Güç mahareti(!) ile Erbil, Selahaddin, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Musul’u da içerisine alan terör ve kaos bölgeleri oluşturdu. Şimdi ise Sincar, Rakka, Haseke, Münbiç, Kamışlı hattında yeni bir çekiç güç haritası şekillendirmeye çalışıyor. Türkiye bu planın Akdeniz’e inen boyutuna Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtları ile güçlü darbeler vurdu. Mevcut irade doğu aksı boyunca uzanan terör hattına da göz yumulmayacağını defalarca deklare etti ve bu konuda kararlılık sürüyor. Çünkü bu durum Türkiye için bir beka sorunudur. Türkiye her şart ve durumda yeni bir uçuşa yasak alan ve Çekiç Güç gölgesinde şekillenecek terör haritasına göz yummayacaktır. Fakat ABD’nin Akdeniz ve Ege Denizi’nde teşebbüs edeceği gözdağı, şantaj ve provokatif girişimlere de hazırlıklı olmalıyız. Diğer yandan ekonomik saldırı dalgasını da aynı tehdit ve gözdağı konsepti dahilinde görmemiz gerekmektedir.”

(Yeni Şafak)