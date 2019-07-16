ABD’nin Savunma Bakanı adayı Esper’den S-400 açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.



ABD Kongresi’nin silahlı hizmetler komitesinde senatörlerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın almasını değerlendirdi. Türkiye’nin uzun zamandır NATO üyesi olan oldukça kabiliyetli bir müttefik olduğunu vurgulayan Esper, “Öte yandan S-400 hakkında aldıkları karar yanlış ve hayal kırıklığı oluşturuyor” düşüncesini savundu.

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