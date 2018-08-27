ABD'nin 'S-400'den vazgeçin' teklifine Türkiye'den rest: Müşteri değil ortağız!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin sürdüğü günlerde, ABD'li üç kongre üyesinin Ankara'ya geldiği ve ilişkilerin düzelmesini istedikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'yi ziyaret etti. ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner, John Garamendi, Tom Marino ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ile Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyetin, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında temaslarda bulunduğu belirtildi. Kongre üyelerinin ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs ile TBMM’de temaslarda bulunduğu, F-35 Programı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine (TAI) de ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kongre üyeleri, Rusya’dan S-400 alımı ve F-35 krizini masaya taşıdı. Edinilen bilgiye göre, kongre üyeleri ABD Savunma Bakanlığı’nın, S-400’ler konusunda teknik inceleme yaptığını ve 60 gün içinde kongreye bir rapor sunulacağını belirti.

TÜRK YETKİLİLER: TAVRIN DEĞİŞMESİ GEREKİR

S-400'lerin NATO mühimmatıyla uyumlu olup olmadığının bu raporla ortaya çıkacağına dikkat çeken heyetin "Henüz zaman var. S-400 alınmasından vazgeçilmesi durumunda kongrede F-35'lerin teslimatının engellemesi kararı aşılabilecek" mesajını ilettikleri öğrenildi.

Türk tarafı ise kongrede Türkiye aleyhine kararlar alındığını hatırlatarak, "Olumsuz bir tavır var bu tavrın değişmesi gerekir" mesajı verdi.

'MÜŞTERİ DEĞİL, ORTAĞIZ'

ABD'li heyetin S-400'lerden vazgeçilmesine yönelik teklifine Türk heyeti, "F-35 projesinde müşteri değil, ortağız" çıkışında bulundu.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Türk yetkililer görüşmede, Amerika ile yaşanan sıkıntılı konu başlıklarını da gündeme getirdi. Amerika'nın PKK terör örgütü ile mücadele, üzerine düşenleri yerine getirmediğinin altı çizildi. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine ilişkin kararlılık mesajı ile DEAŞ ile mücadele de vurgulandı.