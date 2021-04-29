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Gündem ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar
Gündem

ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar

S-400'ler konusunda Türkiye'ye tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tutumunu eleştiren Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "ABD, Türkiye'nin egemenliğinden rahatsız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:28:00 -
ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor" iddiasında bulunmuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patriot talebinin karşılanmadığı gerçeğini görmezden gelen Blinken, "Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli." diye konuşmuştu. Blinken ayrıca, gelecekte Rusya’dan yapılacak silah alımlarının da CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar getirebileceğini söylemişti.

Moskova'dan Türkiye açıklaması

Rusya, Washington'dan S-400 konusunda yapılan açıklamaları değerlendirdi. Peskov, "Türkiye’nin egemenliği ABD ve NATO’yu endişelendiriyor" dedi ve bu nedenle Ankara aleyhine "sert açıklamaların" yapıldığını belirtti.

"Ankara'ya ses çıkarmaya çalışıyorlar''

Moskova merkezli Channel One televizyonunda konuşan Peskov, "Türkiye’nin gelişmesinin egemen seyrine olan bağlılığı oldukça güçlüdür ve genellikle daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur." ifadesini kullandı.

Rus sözcü, Ankara'nın egemenliğinin ABD ve NATO için endişe kaynağı olduğu görüşünü paylaşarak, "ABD'nin S-400'lerle ilgili durumda Ankara'ya ses çıkarmaya çalıştığını" dile getirdi.

"Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri götürmesi...''

Dmitri Peskov, "Ankara’nın diğer eylemleri açıkça gösteriyor ki, Washington, Erdoğan’ın Türkiye’yi güvenle ileriye götürmesinden hoşlanmıyor" diye konuştu. Peskov, ABD ve NATO'nun "daha yumuşak başlı" bir Türkiye görmek istediğini ifade etti.

 

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