ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, haftalık verilerini yayımladı.
Bu verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 485'e yükseldi. Ancak, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 40 adet azaldı.
Perşembe gününü 78,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,75 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 77,03 dolardan kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,19 dolardan kapatmıştı.
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