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Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 10:41:00 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 502'e çıktı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 92,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 92,52 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 88,29 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 88,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

 
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