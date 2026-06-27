149 yıllık sessiz nöbet gün yüzüne çıktı! Garip Mezar’a mahalleli sahip çıktı

Tınazlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Surha, şehidin bulunduğu arazinin kendilerine ait olduğunu belirterek, "Burası zaten bizim kendi arazimiz. Arkadaşlarla birkaç kez görüştük, konuştuk. Kendi çabalarımız ve imkânlarımız doğrultusunda bir şeyler yapalım istedik. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadı, geldiler. Birisi boyayı getirdi, birisi bayrağı getirdi. Alanı biçtik, boyadılar. Daha sonra bayrağımızı diktik. Belki bir umut, gören olur diye düşündük. Daha güzel bir çalışma yapılır ya da burası farklı şekilde değerlendirilir diye istedik. Biz de karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonuçta burada, tarlamızın başında 93 Harbi'nde şehit düşen bir kahramanımız yatıyor. Kendisi aslen Yozgatlı. Bir kardeşi de Tepeköy taraflarında şehit düşmüş. Biz de imkânlarımız ölçüsünde böyle bir karar alıp bu çalışmayı gerçekleştirdik. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Surha, daha sonra Ozan Çerkezoğlu'nun dizelerini okuyarak şunları söyledi: "Ben Türk'üm, bu devlet benim. Türk'üm, adım Mehmet benim. Sen tasalanma şehidim. Gururunu kimse ezemeyecek, aleyhinde kimse yazamayacak. Ankara'da, Erzurum'da itler gezemeyecek. Sen tasalanma şehidim."