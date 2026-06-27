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Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için bir araya getirilen limon suyu ve sarımsağın keskinliğiyle Akdeniz'in sıcak ve samimi mutfağından çıkan Hibeş, hem çok lezzetli hem de oldukça doyurucu olacak. Protein deposu tahin ile harika bir sofra hazırlamanıza olanak tanıyan şaşırtan lezzetli tarif için işte adım adım yapılış aşamaları...

#1
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel tarif, hem çok lezzetli hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunuyor. Protein deposu tahinle yapılan bu yemeğin faydalı olduğunu anlatılıyor. Sarımsak ve zeytinyağı gibi ürünler hazırlanan bu yemeğin tüketimi bazı hastalıklara engel olduğu söyleniyor. İşte harika besinlerle yapılan Antalya usulü hibeş tarifi, adım adım yapılış aşamaları...

#2
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Antalya Usulü Hibeş Tarifi. Her evde bulunan evdeki basit malzemelerle hazırlanıyor ve herkes kolayca yapabilir. Akdeniz’in sıcak ve samimi mutfağından çıkıyor. Hibeş, Limon suyu ve sarımsağın keskinliğiyle tahinin yoğun tadını yumuşatan Hibeş; Antalya sofralarında ekmek banmalık olarak sunulur, bazen kebap ve et yemeklerinin yanında da tercih edilir. Az malzemeyle hazırlanan, ferah ve doyurucu bu yöresel lezzeti mutlaka denemelisiniz!

#3
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Antalya Usulü Hibeş Tarifi İçin Malzemeler: 1 su bardağı tahin. 3 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 2 diş sarımsak. 1 adet limonun suyu. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı tuz. Antalya Usulü Hibeş Tarifi Nasıl Yapılır? Blender varsa tüm malzemeleri blenderdan geçirerek servis yapabilirsiniz. Blender kullanmadan yapacaksanız, sarımsakları rendeleyip sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeleri iyice karıştırıp birbiriyle özleştirmelisiniz. Tuz, limon ayarını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Kahvaltıda ekmek üzerine sürülerek servis edilir. Artık tüketime hazır hale geliyor. Servis tabağına alın; dileyen üzerine zeytinyağı gezdirebilir.

#4
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Bu yemek tüm Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Değerlendirmede lezzetler üst sıralarda yer alıyor. Peki neden?

#5
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Tahin, biber, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan yemeğin, akciğerleri temizlediği, eklem ağrılarına engel olduğu ve sindirim sistemini düzenlediği belirtiliyor. Tahin, susamdan elde edilen bir tahıl ezmesidir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok faydası bulunmaktadır. Protein kaynağıdır. 100 gram tahin yaklaşık 20 gram protein içerir.

#6
Foto - Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Sarımsağın faydaları. İçerdiği allisin maddesi sayesinde yüzyıllardır yeryüzündeki en güçlü doğal antibiyotik etkili besinlerden biri olarak bilinir. Sarımsak, içerdiği allisin bileşeni ve zengin vitamin-mineral profili sayesinde bağışıklığı güçlendiren, tansiyon ve kolesterolü dengeleyen, güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip doğal bir şifa kaynağıdır. Sarımsak, içerdiği Allicin bileşiği sayesinde güçlü bir doğal antibiyotik ve bağışıklık destekleyicisidir.Mantar hastalıklarını azaltabilir.Sarımsak binlerce yıldır, sadece keskin ve kendine özgü tadıyla değil, tıbbi özellikleriyle de değer görüyor. Sarımsağın tarihteki kültürel ve ruhani önemi binlerce yıla yayılıyor. Zeytinyağının faydaları. Zeytinyağı, doğrudan zeytin ağacının meyvesi olan zeytinin sıkılmasıyla elde edilen doğal bir meyve suyudur. Akdeniz mutfağının temel taşı olan zeytinyağı, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını destekler. İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve polifenoller; antioksidan etkisiyle bilinir. Erken hasat Hatay zeytinyağı, yüksek polifenol içeriği sayesinde bu faydaları en güçlü şekilde sunar. Tahinin faydaları. Sağlıklı yağlar, protein, kalsiyum ve antioksidanlar açısından çok zengin, besleyici bir besindir. Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterol seviyesini düşürür. Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Tahin, susamdan elde edilen besleyici bir gıdadır. Bu videoda tahin hakkında sosyal medyada sıkça paylaşılan besindir. Tahin; kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum ve B vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Akdeniz'in sıcak ve samimi mutfağından çıkan Hibeş, tahin sevenlerin favorisi olacak. Afiyet olsun.

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