Bunu da yiyin, protein deposu... Bugün ne pişirsem diyenlere: Antalya usulü Hibeş tarifi... Kolay yolu bu

Sarımsağın faydaları. İçerdiği allisin maddesi sayesinde yüzyıllardır yeryüzündeki en güçlü doğal antibiyotik etkili besinlerden biri olarak bilinir. Sarımsak, içerdiği allisin bileşeni ve zengin vitamin-mineral profili sayesinde bağışıklığı güçlendiren, tansiyon ve kolesterolü dengeleyen, güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip doğal bir şifa kaynağıdır. Sarımsak, içerdiği Allicin bileşiği sayesinde güçlü bir doğal antibiyotik ve bağışıklık destekleyicisidir.Mantar hastalıklarını azaltabilir.Sarımsak binlerce yıldır, sadece keskin ve kendine özgü tadıyla değil, tıbbi özellikleriyle de değer görüyor. Sarımsağın tarihteki kültürel ve ruhani önemi binlerce yıla yayılıyor. Zeytinyağının faydaları. Zeytinyağı, doğrudan zeytin ağacının meyvesi olan zeytinin sıkılmasıyla elde edilen doğal bir meyve suyudur. Akdeniz mutfağının temel taşı olan zeytinyağı, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını destekler. İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve polifenoller; antioksidan etkisiyle bilinir. Erken hasat Hatay zeytinyağı, yüksek polifenol içeriği sayesinde bu faydaları en güçlü şekilde sunar. Tahinin faydaları. Sağlıklı yağlar, protein, kalsiyum ve antioksidanlar açısından çok zengin, besleyici bir besindir. Bağışıklığı güçlendirir. Kolesterol seviyesini düşürür. Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Tahin, susamdan elde edilen besleyici bir gıdadır. Bu videoda tahin hakkında sosyal medyada sıkça paylaşılan besindir. Tahin; kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum ve B vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Akdeniz'in sıcak ve samimi mutfağından çıkan Hibeş, tahin sevenlerin favorisi olacak. Afiyet olsun.