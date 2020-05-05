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Ekonomi

ABD'nin perakende devlerinden J.Crew konkordato başvurusu yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:51:28 -
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew konkordato başvurusu yaptı

WASHINGTON (AA) - Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

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