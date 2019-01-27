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ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!

Venezuela'nın ABD'deki askeri ataşesi Jose Luis Silva, büyükelçilik binasında kamera karşısına geçerek kendi kendini Venezuela'nın lideri ilan eden Juan Guaido'yu 'başkan' olarak tanıdığını söyledi.

27 Ocak 2019 Pazar 14:13
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!

Venezuela'nın ABD'deki en üst düzey askeri ataşesi Jose Luis Silva, Washington'daki elçilik binasında kamera karşısına geçerek ülkesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Silva konuşmasında, "Bugün Venezuela halkına ve özellikle silahlı kuvvetlerdeki kardeşlerime sesleniyorum. Başkan Juan Guaido'yu tek meşru başkan olarak tanıyın" dedi.

Konuşmasını Venezuela bayrağı önünde yapan Silva, "Yüksek rütbeli subaylar ve yürütme organı, silahlı kuvvetleri rehin olarak tutuyor. Mutsuz olan çok çok fazla kişi var. Mesajı silahlı kuvvetlere. Halkınıza kötü davranmayın. Silahlarımız, ulusumuzun egemenliğini sağlamak için verilmedi. 'Silahlar halkınıza saldırıp, görevdeki hükümeti korumak içindir' demek için eğitilmedik" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Silva, Houston'da ve başka bir Amerikan şehrinde de Guaido'yu başkan olarak tanıyan Venezuelalı konsolosluk görevlileri olduğunu öne sürdü.

Darbeci Guaido sevindi

Kendini başkan olarak ilan eden ve ABD'nin başını çektiği birçok ülke tarafından tanınan meclis başkanı Juan Guaido, Twitter'da yaptığı açıklamada Silva'nın kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Venezuela Savunma Bakanlığı ise resmi Twitter hesabından Silva'yı 'korkak' olarak tanımladı ve Silva'nın üzerine 'hain' yazan bir fotoğrafını paylaştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:13
  1. Jose Luis Silva
  2. Venezuela
  3. Juan Guaido

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  • ahmetahmet3 sa önce
    FETÖ nun 15 Temmuz darbesinde bulunduklari ulkeye iltica talep eden hainNATO cu subaylari gibi bu da
  • AlperAlper3 sa önce
    Venezuallanin 1 trilyon a yakın doları yöneticiler harcamış ama sonuçta asgari ücret iki dolar.Bunu dış güçdeğil kendi yöneticileri yapmış. 7 milyon kişiülkesini terketmis ve diger ülkelerin sırtına binmiş. Meraklısı Madara parası vehalkını toplasin. Artı % 26 oyla istenmedigin misafirlikde durursan yuzsuz ve sunepesin.
  • Can ÇCan Ç3 sa önce
    Vatandaşını %51--%49 diye ayırırsan seni desteklemeyenleri hain ilan edersen semt ilçe isimleri vererek insanlara hain damgası vurursan sırf benim gibi düşünmüyorlar diye muhaliflere zillet illet pislik çukur çöplük dersen ne beklersin Bu vatan hepimizin değil mi?
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 4 sa önce
    Bu abd kadar kahpe dünya da yok. Birde kendi ülkesini milletini satan bu insanları beyinlerini iyi yıkıyorlar. Bu işi bizimkilerde iyi öğrensin, bize de lazım çünkü.

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