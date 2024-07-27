ABD'nin Ortadoğu politikası, tehlikeli sonuçlar doğuracak! Bu bir tesadüf değil

Star yazarı Filiz Katman, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı eleştirdi. Katman, Gazze'deki savaş suçlarının görmezden gelinmesini ve Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını kınadı. Bu olayın Amerikan siyasetinin çalkantılı günlerinde gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirten Katman, ABD'nin Ortadoğu politikasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Filiz Katman, şunları kaydetti:

" "Kaç sivil öldürüldü?"

"Neredeyse hiçbiri"

Amerika Birleşik Devletleri tarihi anlara tanıklık etti. Ama bu seferki gerçek anlamda tarih kitaplarına geçecek nitelikte aynı fotoğraftaki gibi 'kara' bir gün: Yaklaşık 10 aydır Gazze'de yaşananlar sanki hiç yaşanmamışçasına hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 'savaş suçu' kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörlerin ortak davetiyle dördüncü kez ABD Kongresi'nde ortak oturumda dakikalarca ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı.

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Konuşmanın içeriği ise Gazze'de 7 Ekim 2023'te düşen 'ateşin' hiç de öyle söndürülme niyeti olmadığı hatta daha da kuzeye taşınmak istendiği ve bir anlamda Kongre'ye tam da Amerikan siyasetinin deyim yerindeyse 'en çalkantılı' günlerinde gelmesinin pek de tesadüf olmadığını gösteriyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde "Ortadoğu'da İran'a karşı bir ittifak oluşturmalıyız. İran bize saldırdığında füzeleri engelleyen ülkelerle (Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri-BAE, ABD) beraber. Adı İbrahim ittifakı olmalı" diyerek 2025'in 2024'ten 'çok daha sıcak' geçeceğininin sinyallerini veriyor gibi.

İran medyasında ise buna cevaben 'tehditkarvari' sözler yer aldı:

"Suudi Arabistan, İsrail ile bize karşı bir ittifak kurarsa, bayrağındaki kılıcın Zülfikar'a dönüşmesine engel olamaz!"

Geçtiğimiz yazıda 7 Ekim 2023'te Gazze ile başlayan sürecin ne zaman bir 'Orta Doğu Savaşı'na dönüş(türül)eceğini ele almış, ilk gününden itibaren 'Hizbullah'ın tehditkar 'Geliyoruz' minvalinde 'mesaj kaygılı' yoğun görsel sosyal medya paylaşımlarının da payına işaret ederken en başlarda çok spekülasyon yapılsa da geçen yaklaşık 10. ayda hala bugünkü noktada olduğumuzu belirtmiştik. 'Kıyamete zorlamak' tabirinin tam da yeri Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde kullandığı cümleler ama bu sefer İran mevzu bahis olan.

Ekim ayından beri ABD başkanlık yarışında 'Gazze' protestolarının yaşandığı noktadan Demokrat Parti'den başkanlık yarışından 'son düzlükte' çekilmek durumunda kalan Joe Biden yerine delege sayısına ulaşabilen mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki ortak oturumundaki konuşmasına katılmadığı için Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump tarafından 'Yahudilere karşı' olmakla suçlayarak yuhlatması ve "Bu saatten sonra Yahudiler nasıl Demokratlara oy veriyor?" demesi 'Gazze' meselesinin ABD başkanlık yarışında etkisini artırarak sürdüreceğini gösteriyor."