ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da!
ABD ile İran arsındaki barış müzakereleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam edecek. Bu doğrultuda iki ülkeden de heyetler Pakistan'a gelmeye başladı. ABD'nin "öncü heyeti"nin başkente indiği belirtildi.
Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi.
İslamabad'daki yetkililer, Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında pazartesi günü yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.
Yetkililer, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın, İslamabad'a indiğini belirtti.
Geo News kanalının haberine göre, polis yetkilileri, ABD ile İran arasındaki ikinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.
Pakistan hükümet kaynakları, dün AA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini kaydetmişti.