ABD'nin o iddiaları yalanlandı!

Pakistan resmi olarak ilk defa El Kaide’nin kurucularından Usame Bin Ladin’in bulunmasındaki rolünü kabul ederek, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün, El Kaide’nin kurucularından Usame Bin Ladin’in bulunmasında Pakistan’ın hiç yardımcı olmadığını, yapılan milyonlarca dolarlık yardımların boşa gittiğini iddia etmişti. Pakistan resmi olarak ilk kez El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin’in bulunmasında rolü olduğunu açıklayarak, Donald Trump’ın iddialarını yalanladı.

Pakistan yardımı kabul etmedi

Yapılan açıklamada, Usame Bin Ladin’in saklandığı yerin bulunması için ABD’ye “ilk kanıtı” Pakistan istihbaratının sağladığı bildirildi.

Bugüne kadar Pakistan gibi Obama hükümeti de Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonun Pakistan’ın haberi olmadan yapıldığını söylemişti.