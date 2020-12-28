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Dünya ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı
Dünya

ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:19:00 -
ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

Tennessee Avukatı Don Cochran bir basın toplantısında, "Anthony Warner adlı kişinin intihar bombacısı olduğu sonucuna vardık. Bomba patladığında oradaydı ve patladı." Dedi.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan insan kalıntılarının DNA testinden sonra Warner'a ait olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Yetkililer, Warner'ın kendisini şehir merkezine park eden karavan tipi bir araçla havaya uçurduğunu ve intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını belirtti. Yetkililer, patlamanın nedenini belirleyemediklerini kaydetti.

Patlamada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlike oluşturmadığı açıklandı. Şehirde meydana gelen patlama nedeniyle en az 41 bina hasar görürken, hasar gören haberleşme sistemleri, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkiledi.

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