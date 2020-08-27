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Aktüel ABD'nin Minneapolis kentinde gösteriler üzerine Minnesota Valisi, Ulusal Muhafızları devreye soktu
Aktüel

ABD'nin Minneapolis kentinde gösteriler üzerine Minnesota Valisi, Ulusal Muhafızları devreye soktu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:17:01 -
ABD'nin Minneapolis kentinde gösteriler üzerine Minnesota Valisi, Ulusal Muhafızları devreye soktu

MINNEAPOLIS (AA) - ABD'de Minnesota eyalet Valisi Tim Walz, Minneapolis kentinde bir siyahinin polis tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine düzenlenen gösteriler nedeniyle Ulusal Muhafızları devreye soktu.

Walz, gece düzenlediği basın toplantısında, "Bir kez daha caddelerimizde kargaşaya tanık oluyoruz. Sadece Minnesota değil tüm ülkede bu ızdırap sürüp gidiyor." ifadesini kullandı.

Minneapolis'de "sulh dönemi acil durumu" ilan ettiğini dile getiren Walz, Minnesota Ulusal Muhafızlarını harekete geçirdiğini açıkladı.

Walz, seferber edilen ulusal muhafızların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de göstericilerin dükkanların camlarını kırması ve yağmacılık yapması üzerine gece Ulusal Muhafızların yardımını talep etti ve sabaha kadar şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Frey, Minneapolis'in "şifa bulma zamanı" olduğunu belirterek, "Eski halimize dönmeliyiz. Tehlikeli, kanunsuz davranışlara müsamaha gösterilmeyecek." diye konuştu.

Bir siyahinin polis tarafından vurulduğu iddiasının kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Minneapolis'te sokağa dökülen yüzlerce gösterici eylem yapmaya başlamıştı.

Saatler süren gösterilerde bazı mağazaların yağmalandığı anlar kameralara yansırken, bazı mahallelerde polisle göstericiler karşı karşıya gelmişti.

Minneapolis Polisi Sözcüsü John Elder, adı açıklanmayan şüphelinin bir cinayet zanlısı olarak polisten kaçarken kendi silahıyla intihar ettiğini duyurmuştu.

- George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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