ABD'nin milyar dolarlık teçhizatına el koydular

Münübe Yılmaz

Afganistan'daki devlet yönetimini kontrol altına alan Taliban, ABD ordusunun 20 yıl süresince Afganistan'a getirdiği milyar dolarlık askeri silaha el koydu. Taliban Başkent Kabil'i ele geçirdikten sonra ABD'nin 2001 yılından bu yana askeri, eğitim ve altyapı alanlarındaki çalışmaları için temin ettiği 837 milyar dolarlık teçhizata el koydu. ABD'nin yaptığı harcamanın Afgan Ordusu, polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin yenilenmesi için harcanan yaklaşık 83 milyar dolarlık kısmının ABD'nin 2020'de 40 milyon kişiye verdiği gıda yardımının 2 katına denk geldiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li bir ordu yetkilisi, Taliban'ın ABD tarafından Afgan Ordusu'na verilen teçhizatları ele geçirerek çok büyük bir askeri birikime sahip olduğunu ve bunun da büyük bir utanç kaynağı olduğunu kaydetmişti.