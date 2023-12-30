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Dünya ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!
Dünya

ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 19:08:00 - 2023-12-30 19:11:38
ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!

Reuters, Kızıldeniz'de ticaret gemilerini Husi saldırılarından korumaya yönelik ABD öncülüğündeki ittifakın bir parçası olarak listelenen ülkelerin hala katılmadığını yazdı. Ve devamında ünlü gazete yetkilileri ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Ajansın konuyla ilgili bir makalesinde: Operasyonu'nun bir parçası olarak değil, İtalyan armatörlerin talebi üzerine ortaya çıktı ifadeleri gündem oldu.

Reuters'in haberine göre, birçok ABD müttefiki ülke, Kızıldeniz'deki nakliye rotalarını Yemen'deki Husi militanlarının saldırılarından korumayı amaçlayan bir deniz koalisyonuna destek vermekten kaçınıyor.

Ajansın konuyla ilgili bir makalesinde, Biden yönetiminin bu ayın başlarında 20 ülkeden oluşan görev gücünü açıkladığında, Husilerin saldırılarına karşı uluslararası düzeyde sağlam bir ittifak arandığı ancak şu ana kadar yalnızca 12 ülkenin bu çabaya katılımını doğruladığı belirtildi.

'Refah Muhafızı Operasyonu'na katkıda bulunanlar olarak anılan ABD'nin AB'deki iki müttefiki İspanya ve İtalya, o zamandan bu yana görev gücünden uzaklaştı.

Madrid, yalnızca NATO liderliğindeki misyonlarda veya AB'nin koordine ettiği operasyonlarda yer alacağı konusunda ısrar ederken, "Kızıldeniz operasyonuna tek taraflı katılmayacağız" açıklamasında bulundu.

Roma bölgeye bir savaş gemisi göndereceğini doğruladı ancak bunun 'Refah Muhafızı Operasyonu'nun bir parçası olarak değil, İtalyan armatörlerin talebi üzerine olduğunu vurguladı.
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Reuters, "Bazı ABD müttefiklerinin kendilerini bu çabaya dahil etme konusundaki isteksizliği, kısmen Gazze'deki çatışmanın yarattığı çatlakları yansıtıyor" dedi.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen topraklarının büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, İsrail'in hava saldırılarına ve Gazze'ye yönelik kara işgaline tepki olarak İsrail bağlantılı gemileri hedef alacaklarını açıkladı. 19 Kasım'dan bu yana yoğun nakliye rotasında bir düzine gemi saldırıya uğradı veya kaçırıldı.

ABD Donanma Enstitüsü'ne göre Kızıldeniz, dünya çapındaki ticaretin yaklaşık %12'sinin geçtiği Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin giriş noktasıdır.

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