ABD'nin kirli Türkiye oyunu: Her krizde terörle saldırıyorlar

FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Evangelik rahip Andrew Craig Brunson, 25 Temmuz Çarşamba günü tutukluluğu ev hapsine çevrilerek tahliye edildi. Son seçimlerde ABD'deki büyük Evangelik kitlenin oylarıyla Başkan olan, yardımcı olarak da Evangelik kökenli Mike Pence'i seçen ABD Başkanı Donald Trump, kararı yeterli bulmadıklarını açıkladı. Ardından da hem Trump hem de yardımcısı Pence, Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye’yi yaptırımla tehdit etti. Hükümet yetkilileri tehdide sert karşılık verirken yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı.

ASKER EŞİNE VE BEBEĞİNE HAİN SALDIRI

Gerilim git gide tırmanırken Hakkâri’den yürekleri yakan bir haber geldi. Yüksekova’da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın otomobilinin geçişi sırasında PKK’lı hainler yola tuzakladıkları bombayı patlattı. Karakaya ile yanındaki 11 aylık bebeği şehit oldu. Hain saldırı Türkiye’yi yasa boğdu. Gözyaşları içinde şehitlerimizi uğurladığımız günün akşamında ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine aldığını açıkladı. ABD-Türkiye krizinin zirve yaptığı dönemde PKK’nın harekete geçmesi bir kez daha ABD’nin teröre verdiği desteği akıllara getirdi.

"TERÖR OLMUYOR" DEDİ BOMBALI SALDIRI YAŞANDI

Amerika ile sıkıntı yaşandığı dönemlerde Türkiye’nin terör saldırılarına hedef olması ilk değil. Daha geçtiğimiz yıl yaşanan iki olay, "İstekleri yerine gelmeyen ABD, terörle mi boyun eğdirmeye çalışıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Ekim ayında FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ şüphelisi eski polis müdürleriyle de irtibatlı olduğu tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz tutuklanmıştı.

Çalışanlarının tutuklanmasından rahatsız olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, iki ülke arasındaki krizlerin diyalogla çözülebileceğini belirtmiş, "İşbirliğimiz sayesinde Türkiye'de son 9,5 aydır terör saldırısı yaşanmıyor" demişti. "Aba altından sopa gösterme" şeklinde yorumlanan açıklamanın üzerinden daha bir hafta geçmeden Mersin’de PKK’lı teröristler polis servis aracına bombalı saldırı düzenledi. Can kaybının olmadığı ancak 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası PKK/KCK üyesi 16 kişi tutuklandı.

PKK'LI EYLEMCİLERE KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Bir diğer kriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahati sırasında PKK sempatizanlarının yaptığı eyleme korumaların müdahale etmesi sonucu çıkmıştı. Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Büyükelçiliği, 11 kişinin yaralandığı olayla ilgili göstericilerin, Erdoğan'ı karşılamaya gelenleri kışkırttığını belirterek, "Amerikalı Türkler meşru müdafaayla cevap verdi" dedi. ABD'li siyasetçilerden Türkiye’ye tepkiler geldi. Cumhuriyetçi Senatör John McCain, "Büyükelçinin ABD'den atılması gerektiğini" söyleyecek kadar ileri gitti.

ŞIRNAK'TA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 13 ŞEHİT

Bu olayın sıcaklığını koruduğu günlerde bu kez de Şırnak’tan 13 askerin şehit olduğu haberleri geldi. Şırnak Şenoba'dan havalanan Cougar tipi helikopterin kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü açıklandı. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş olmak üzere 13 rütbeli asker şehit oldu.

Ortada herhangi bir saldırı olmasa da içinde 13 rütbeli askerin bulunduğu helikopterin ABD ile gerilimin zirve yaptığı dönemde kaza sonucu düşmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Yaşanan bu olayların yanı sıra terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yıllardır yapılan TIR’lar dolusu silah yardımı, ABD’nin terör örgütüyle ilişkisini açık şekilde ortaya koyuyor.