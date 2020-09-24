  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Kentucky eyaletindeki Taylor davası protestolarında 2 polisi vuran zanlı yakalandı
Aktüel

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Taylor davası protestolarında 2 polisi vuran zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:36:58 -
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Taylor davası protestolarında 2 polisi vuran zanlı yakalandı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın öldürülmesi olayına karışan 3 polisin suçsuz bulunmasına karşı düzenlenen protestolarda 2 polisi vuran zanlının yakalandığı belirtildi.

Yerel haber kaynaklarında, Larynzo Johnson adlı zanlının polislere yönelik 2'nci derece saldırı da dahil 14 suçlamadan gözaltına alındığı kaydedildi.

Johnson hakkında fazla detay paylaşılmazken, cuma günü hakim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Louisville Emniyet Müdürlüğünden dün gece yapılan açıklamada, Taylor'un öldürülmesi olayına karışan polislerin jüri tarafından suçsuz bulunmasına yönelik düzenlenen protestolarda 2 polisin vurulduğu bildirilmişti.

Hastaneye kaldırılan polislerden birinin ameliyata alındığı, diğer ikisinin durumunun ise stabil olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayına karışan 3 polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan 2 polis için destek mesajı vermişti.

- Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı