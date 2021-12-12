  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi: Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi: Çok sayıda ölü var

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 10:46:00 -
ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde can kaybı netleşmeye başladı. Kentucky eyaletindeki hortum felaketine ilişkin açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, can kaybının gün sonuna kadar 100'ü geçebileceğini belirtti. Vali Beshear, “Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” dedi.

Beshear önceki açıklamalarında, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Arkansas'ta 2, Tennessee'de 3, Missouri'de 1 can kaybı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamda, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum çıktığı bildirilmişti. Arkansas'a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarılırmış, Tennessee'de ise en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

St. Charles County Acil Durum Yönetimi'nden Mary Enger yaptığı açıklamada, 84 yaşındaki 1 kadının, Missouri'nin Defiance bölgesinde gece meydana gelen hortumda hayatını kaybettiğin aktardı. Enger, kadının hortum sırasında evinde olduğunu belirterek, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Illinois'te ise e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.

Biden, hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" nitelendirmişti

Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirmiş, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" demişti.

FEMA, harekete geçti

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA) hortumlardan etkilenen bölgelerde meydana gelen yıkımın acısını hafifletmek için federal kaynakların derhal gönderilmesini emrettiği duyuruldu.

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana'da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee'de olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..
CHP'li İBB'de bir skandal daha! Firarda çıktı
Gündem

CHP'li İBB'de bir skandal daha! Firarda çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan İSTAÇ'taki görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan "Mehmet Aslan Değirmenci"nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay