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Gündem ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü
Gündem

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-11 15:53:00 -
ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

ABD’nin Maine eyaletinde 25 Ekim’de gerçekleşen silahlı saldırıda 18 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı Maine Valisi Janet Milss tarafından yılın en ‘ölümcül’ saldırısı olarak ifade edilmişti.

 

ABD merkezli Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşunun bugün açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ABD’de 40 bin 597 kişi, silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetti.
Silahlı Şiddet Arşivi’nin 2023 raporuna göre, 40 bin 597 kişi silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olaylarının ardından hayatını kaybetti. Rapora göre, 2023’de 17 bin 827 kişi silahlı saldırılarda, 22 bin 770 kişi intihar sonucunda hayatını kaybederken; 34 bin 546 kişi ise yaralandı.


1598 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, 2023’de 0-11 yaş aralığında 280 çocuk, 12-17 yaş aralığında ise 1318 çocuğun şiddet olaylarında hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı. Silahlı saldırılar ve şiddet olaylarında yaralanan çocuk sayısı ise 4 bin 311 olarak kaydedildi. Arşivin verilerine göre, 2023’de 46 polis memuru görev sırasında hayatını kaybederken 355 polis memuru ise yaralandı.

2023’ÜN EN ‘ÖLÜMCÜL’ SALDIRISI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’nin Maine eyaletinde 25 Ekim’de gerçekleşen silahlı saldırıda 18 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı Maine Valisi Janet Milss tarafından yılın en ‘ölümcül’ saldırısı olarak ifade edilmişti. Saldırgan Robert Card, 2 günlük arama çalışmaları sonucunda Lizbon’da ölü bulunmuştu.

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