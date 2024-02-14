ABD'nin Kansas City şehrindeki geçit töreninde çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Kansas şehrinde Super Bowl kutlaması yapan Kansas City Chiefs taraftarlarının üzerine ateş açıldı. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak çok sayıda ölü ve yaralının olduğu iddia ediliyor.

Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, saldırının ardından polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.

Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



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