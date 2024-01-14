ABD'nin kalbinde dev Filistin gösterisi

Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD'lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'in Gazze'deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.

Gazze'deki insani dramın son bulması için sloganlar atan Filistin yanlısı Amerikalılar ayrıca, İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması talebinde bulundu.

Demokrat Parti Senato Seçimleri için aday olan Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, "Bu kalabalık, Washington’daki siyaset makinasına etki etmez çünkü onları AIPAC (Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi ) satın aldı ve onlara ait. İsrail lobisinin etkisi altındalar. İsrail’in Kongre’yi ve Washington’u işgalini sonlandırmadan, Filistin’in işgalini sona erdiremeyiz.” sözleriyle ABD’nin İsrail’e yönelik silah ve siyasi desteğinin son bulması gerektiğini dile getirdi.

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ABD Başkanlık seçimleri öncesi, Amerikalılar yönetimin Filistin politikasından rahatsız

Katılımcı sayısının on binlerle ifade edildiği gösteriye yalnızca Müslüman Amerikalılar değil, ABD yönetiminin İsrail politikasını yanlış bulan farklı din ve gruplardan çok sayıda kişi de destek verdi.

Gösteriye Kuzey Carolina'dan katılan Tom Corlin, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirterek, "Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım dava sürecini ve konuyu mahkemeye taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti’ni destekliyoruz. Bu çabanın arkasında duran Türkiye, Bolivya, Malezya, Ürdün ve daha sayamadığım diğer ülkelere de minnettarız." diyerek Filistinlilere destek için cesaret gösteren ülkelere teşekkür etti.

Gösteriye küçük kızlarıyla gelen Kristin Moadi, "İki kız annesi olarak Gazze’deki katliam ve adaletsizlik için buradayız. Daha fazla çocuğun, masum insanın bu şekilde katledilmesine tanık olmaya devam edemeyiz. Bugün ve geride bıraktığımız yüz gün için, bu son bulmalı. Çocuklar böyle öldürülemez. Bu insan hakları ihlali. Burada Gazze’ye, Filistinlilere ve insanlığa destek için bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Elias Shafer aynı dinden, aynı dilden olmasalar da Filistinlilerin mücadelesini desteklediğini belirterek, "Politikacılarımız insan hayatından çok paraya önem veriyor. Kızıl Deniz’de gemi ticareti etkilenince hemen harekete geçtiler, 23 bin can gitti kimsenin kılı kımıldamıyor. Bu gösteride önemli olan bizim ne istediğimizi siyasi temsilciler için ortaya koymak ve para kaynaklarını rahatsız etmek." ifadesini kullanarak, ABD’de yapılan eylemlerin yavaş da olsa etkili olduğunu belirtti.

Gösteriye arkadaşlarıyla katılan Ruth Borns, "Filistin’e bu hacimde bir destek ki ABD’de ilk kez oluyor, sanırım oldukça gerekli. Bu halkla başlar, toplu hareketlerle başlar. Hepimizin burada olması gerekiyor." diyerek, kamuoyunun politikacılar üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğin altını çizdi.

Göstericiler meydanda yapılan konuşmaların ardından Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti. ABD’nin doğu kesimini etkisi altına almaya başlayan soğuk havaya rağmen Washington’daki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Bir önceki Washington gösterisinden farklı olarak polis bu kez protestocuların Beyaz Saray’ı çevreleyen parmaklıklara yaklaşmasını engellemek için iki buçuk metre yüksekliğinde bariyerler yerleştirdi. Burada gün batımından sonra da sloganlar atmaya devam eden göstericiler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.