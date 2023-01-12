  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Köpek bağlasan durmaz! 2+1 evin kira ücreti şok etti... İşte kiracılara yeni düzenleme bu yüzden şart

Ahmet Davutoğlu o açıklamaları yaptığına bin pişman oldu! Bu özgüven nereden geliyor?

Türkiye'de üretilen 104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı: Talep var, dünyayla rekabet ediyor!

O kızlar ağlarken neredeydin? Darbukatör Müjdat'a tokat gibi cevap

İBB Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, CHP milletvekili aday adayı çıktı!

Pakistan’da yaşanan kriz onun lehine sonuçlandı! Imran Han kazandı

Türkiye o uçağın üretimine talip oldu! F-35'i üreten Lockheed Martin hemen Ankara'ya geldi

CHP’li isim Davutoğlu’nu gömdü! Ahmet, 6’lı masayı yoruyor

Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!” İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama...

Tehlike giderek yayılıyor! Balık tutulan yerde şok eden görüntü
Dünya ABD’nin işkence üssü Guantanamo 21. Yılında!
Dünya

ABD’nin işkence üssü Guantanamo 21. Yılında!

Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine sivil toplum örgütlerinin hedefinde. İşkence üssü Guantanamo'yu "hukukun olmadığı bir yer" olarak tanımlayan Sivil Toplum Örgütleri zindan üssünün bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:51:00 -
ABD’nin işkence üssü Guantanamo 21. Yılında!

ABD içinde ve uluslararası arenada faaliyet gösteren 150’den fazla sivil toplum kuruluşu ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndererek Guantanamo hapishanesinin bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

Mektupta, “Guantanamo, ABD’nin uzun süredir, vatandaşı olsun veya olmasın, farklı toplulukları yıkıcı sonuçları olacak şekilde güvenlik tehdidi olarak gördüğü gerçeğini somutlaştırıyor.” değerlendirilmesi yapıldı.

Guantanamo hapishanesinin yasal kısıtlamalardan kaçınmak için özel tasarlandığı hatırlatılan mektupta, “Guantanamo'nun örneklediği yaklaşım bağnazlığı, tektipleştirme ve önyargıyı körüklemeye ve meşrulaştırmaya devam ediyor. Guantanamo, ırksal ayrımları ve ırkçılığı daha geniş şekilde sağlamlaştırma ve ek hak ihlallerini kolaylaştırma riski taşıyor.” denildi.

Mektupta, ABD’nin büyük zararlara yol açan 11 Eylül saldırıları sonrası güvenlik yaklaşımlarında köklü bir değişiklik yapılma zamanının çoktan geçtiği vurgulanarak, Biden’a Guantanamo hapishanesinin daha fazla geciktirilmeden kapatılması için harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan işkence merkezi, 11 Eylül olayları ve bunu takiben ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından açılmıştı.

"Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak tanımlanan Guantanamo'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı. Turuncu giysiler ve siyah kukuleta giydirilen zanlıların statüleri, Guantanamo ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23