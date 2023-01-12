ABD’nin işkence üssü Guantanamo 21. Yılında!

ABD içinde ve uluslararası arenada faaliyet gösteren 150’den fazla sivil toplum kuruluşu ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndererek Guantanamo hapishanesinin bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

Mektupta, “Guantanamo, ABD’nin uzun süredir, vatandaşı olsun veya olmasın, farklı toplulukları yıkıcı sonuçları olacak şekilde güvenlik tehdidi olarak gördüğü gerçeğini somutlaştırıyor.” değerlendirilmesi yapıldı.

Guantanamo hapishanesinin yasal kısıtlamalardan kaçınmak için özel tasarlandığı hatırlatılan mektupta, “Guantanamo'nun örneklediği yaklaşım bağnazlığı, tektipleştirme ve önyargıyı körüklemeye ve meşrulaştırmaya devam ediyor. Guantanamo, ırksal ayrımları ve ırkçılığı daha geniş şekilde sağlamlaştırma ve ek hak ihlallerini kolaylaştırma riski taşıyor.” denildi.

Mektupta, ABD’nin büyük zararlara yol açan 11 Eylül saldırıları sonrası güvenlik yaklaşımlarında köklü bir değişiklik yapılma zamanının çoktan geçtiği vurgulanarak, Biden’a Guantanamo hapishanesinin daha fazla geciktirilmeden kapatılması için harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan işkence merkezi, 11 Eylül olayları ve bunu takiben ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından açılmıştı.

"Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak tanımlanan Guantanamo'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı. Turuncu giysiler ve siyah kukuleta giydirilen zanlıların statüleri, Guantanamo ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.