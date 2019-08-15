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ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi

LONDRA (AA) - ABD'nin Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu “Grace 1” adlı İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu.

Habere göre davanın yargıcı Anthony Dudley, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD’nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini söyledi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin tankerle ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
  1. ABD
  2. Cebelitarık
  3. Grace 1
  4. Hürmüz Boğazı
  5. İngiltere
  6. Steno Impero

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