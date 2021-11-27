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Dünya ABD’nin ilk kadın Müslüman vekiline “terörist” dediler
Dünya

ABD’nin ilk kadın Müslüman vekiline “terörist” dediler

ABD’de, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert, Kongre'nin ilk başörtülü Müslüman üyesi İlhan Omar’a “terörist” benzetmesi yaparak haddini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:27:00 -
ABD’nin ilk kadın Müslüman vekiline “terörist” dediler

Münübe Yılmaz

ABD Kongresi'nin ilk başörtülü Müslüman üyesi İlhan Omar, İslam düşmanlarının saldırılarından bir türlü kurtulamıyor… Daha önce de “terörist” benzetmesine muhatap olan Omar, bu defa da Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert’in küstah hakaretlerine maruz kaldı. Boebert’in, sosyal medyada da paylaşılan bir videoda “Ben ve asistanım Capitol'de (Amerikan Kongre Binası) bir asansördeydik. Kapı kapanmadan önce asansörü yakalamak için bir polis memuru hızlıca koştu. Polis asansöre binemeyince geri döndü ve İlhan Omar’ı görmek istedi. Ben de (patlayıcı taşıdığını ima ederek) ‘Şey, onun bir sırt çantası yok, biz iyiyiz’ dedim” ifadelerini kullanarak Omar’a resmen “terörist” dediği ortaya çıktı.

Geçmişte de “cihat timinin üyeleri” demişti

Geçmişte de Omar ve diğer Müslüman ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib’i, "cihat timinin üyeleri” olarak nitelendiren küstah Boebert’in son olarak ''Teröristleri öven bu üyenin Dışişleri Komisyonu'na girmesine izin veriliyor''  demesi bardağı taşıran damla oldu. Boebert’in hakaretleri büyük tepki çekerken, İslam düşmanı Cumhuriyetçi Kongre üyesi “Müslüman toplumdaki herkesten verdiğim rahatsızlık sebebiyle özür diliyorum” diyerek çark etti.  

 

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