ABD'nin hedefindeki isim konuştu! 'Beni öldürmek istediler'

Suriye'deki savaşın en yakın isimlerden biri olan Amerikan asıllı gazeteci Bilal Abdulkerim, ABD'nin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini bildirdi.

MepaNews'in haberine göre, savaşın ilk yıllarından itibaren ülkede muhalifler halkın ve savaşçıların sesinin dünyaya olduğu gibi ulaşmasında önemli rol oynayan Abdulkerim, ABD ile yaşadığı suikast olayını anlattı.

Gazeteci Bilal Abdulkerim, "Birkaç yıl evvel, Doğu Halep kırsalında kayıt yaparken aracım bir ABD insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı. Dışarıda durup yaklaşık 20 dakikadır kayıt yapıyordum, yani arabada kimin olduğunu biliyorlardı. Ve ben onlara karşı, suikast girişimi nedeniyle hukuki girişimde bulundum." dedi.

"Camiyi vurduklarını dahi reddettiler"

Suriye'deki vahim durumu haber yaptığı için saldırıya uğradığını söyleyen Abdulkerim,"Bazı insanlar neden bana suikast düzenlemek isteyeceklerini sorabilir. Muhtemelen birçok nedenleri olduğunu düşünüyorum, fakat bu soruyu ABD hükümetine sormak gerek. Diyebilirim ki, burada haberleri verme konusunda epey istekliyiz, haberlerin bazıları da burada Kuzey Suriye’de bir camiye düzenlenen 65 kişinin öldüğü katliamla ilgili. (17 Mart 2017 tarihinde ABD’nin Cîne köyündeki bir camiye düzenlediği hava saldırısını kastediyor.) Bu insanların bazıları camiden kaçmaya çalıştıkları sırada öldürüldü. Bazı El Kaide militanlarını öldürmek istediklerini söylüyorlardı. Ancak durum pek de böyle çıkmadı. Başta Pentagon camiyi vurduklarını dahi reddetti. Fakat biz buraya gittik, bölgeyi kayda aldık ve camiyi vurmadıklarını söylemenin asla mümkün olmadığı gösterdik. Pentagon daha sonra hikayeyi değiştirdi ve ‘camiyi vurduk’ dedi, fakat dediler ki ‘bazı militanları öldürmeye çalışıyorduk.’Bu, belirli hedefleri öldürmeye çalıştıkları diğer insansız hava aracı saldırıları, bu insansız hava aracı saldırılarını çocukların oynadığı yerlerden 30-40 metre mesafede gerçekleştiriyorlardı. "açıklamasını yaptı.

"Bazı şeyleri yansıtmam hoşlarına gitmiyordu"

İnsansız hava araçlarıyla çocukların oyun oynadıkları alanlara saldırdıklarını söyleyen Abdulkerim, "Bu, belirli hedefleri öldürmeye çalıştıkları diğer insansız hava aracı saldırıları, bu insansız hava aracı saldırılarını çocukların oynadığı yerlerden 30-40 metre mesafede gerçekleştiriyorlardı. Ve ben bu şekildeki olayları bildirmek konusunda oldukça istekliydim. Bu şeylerin önemli olduğunu, bunların aydınlatılması gerektiğini düşünüyordum. Ve sanıyorum ki bunlar benden hoşlanmamalarının bazı sebepleri. Ve bana yönelik saldırının gazeteciliğe karşı bir saldırı olduğu kanaatindeyim. Belki sakalım olduğu için ve ibadetlerini yerine getirmeye çalışan bir Müslüman olduğum için bir grubun veya bir oluşumun parçası olduğumu farz ettiler ve bunun üstesinden gelmeyi düşündüler. Diyebilecekleri gibi ezbere bir saldırıydı." dedi.