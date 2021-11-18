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Dünya ABD'nin ham petrol stoklarıyla ilgili flaş gelişme
Dünya

ABD'nin ham petrol stoklarıyla ilgili flaş gelişme

ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerin aksine azalma gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:55:00 -
ABD'nin ham petrol stoklarıyla ilgili flaş gelişme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi.

Üretim azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 83 bin varil artarak 6 milyon 191 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 573 bin varil artarak 3 milyon 626 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6 - 12 Kasım haftasında 100 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 843 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

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